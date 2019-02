La Foire du Livre, 50ème édition et pas une seule ride !

En 50 ans d’existence, la Foire a traversé plusieurs époques et se montre aujourd’hui pionnière dans l’évènementiel littéraire. Loin d’être "has been" ou dépassée par l’Évolution, la 2ème plus grande Foire du Livre du monde, s’attelle à vouloir vivre avec son temps. À travers différents stands, invités, activités, rencontres, celle-ci nous invite à suivre le chemin de la réflexion et se montre résolument engagée vers "Nos Futurs", thème de cette édition.

Volontairement sobre, cet anniversaire ne se traduira pas par un événement "spécial 50ème" mais par une implication grandissante dans les moyens alloués à l’écriture et de sa diffusion dans la société, dans toutes les strates dont celle-ci se compose. La Foire prône l’utilisation de la culture comme outil de la démocratie et y propose tous les moyens nécessaires à la bonne utilisation de celle-ci. Partant du Livre comme support pour arriver à la création de débats et enfin d’actions, divers événements marquants vous y attendent. Dont notamment une présence toute particulière cette année, celle de la Flandre.

La Flandre comme invitée d’honneur

La Foire du Livre entend, ici, se présenter comme une passerelle entre Belges francophones et néerlandophones ayant, pour passion commune, la lecture. Elle nous invite à flirter avec l'engagée et moderne littérature flamande, représentée par ces talentueux écrivains et illustrateurs présents sur le Pavillon "Flirt Flamand".

Rendez-vous pour quelques moments forts du Pavillon :

"Sur le divan en compagnie d’Ali Bader et d’Annelies Verbeke" : Annelies Verbeke, la "grande dame" flamande de la nouvelle s’entretiendra avec Ali Bader, auteur irakien devenu Brusseleir depuis quelques années. L’éminent traducteur Philippe Noble jouera le rôle de modérateur. Vendredi 15 février 2019 à 15h00

" BRRRUXELLES " : Les auteurs Luc Deflo et Isabelle Corlier ont tous deux écrit un thriller ayant Bruxelles pour décor. Annick Capelle s’entretiendra avec Isabelle Corlier et Emmanuèle Sandron, la traductrice de Luc Delfo. Samedi 16 février 2019 à 11h00

" Dickie se lance dans l’art (et vous aussi !) ": Examinez l’art moderne d’un œil neuf à l’occasion d’un atelier animé par Pieter de Poortere, l’auteur des bandes dessinées Dickie. Dessinez votre propre version de la Joconde avec la technique de la ligne claire ! Dimanche 17 février 2019 à 13h00

Notons que la Flandre sera aussi présente sur le Pavillon Théâtre des mots, Palais des Imaginaires et Place de l’Europe.

Cette invitation ne restera pas sans conséquence puisqu’à l’avenir, francophones et néerlandophones pourront découvrir les œuvres de leurs compatriotes à la Foire du Livre de Bruxelles ou au BoekenBeurs d’Anvers lors desquelles un stand sera, chaque année, consacré à la rencontre de la littérature des uns et des autres.

Une 50ème édition de la Foire du livre qui invite définitivement à la réflexion et à l'ouverture.