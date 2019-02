La Foire du Livre 2019 ça se passe aussi en radio sur La Première !

Pour cette édition de la Foire du Livre 2019, la RTBF et La Première vous invitent à suivre l’évènement dans son intégralité. Grâce à notre stand sur place, rejoignez-nous au sein des 16 émissions en public et en direct et suivez nos 12 débats thématiques, qui seront en outre accessibles à la demande sur RTBF Auvio.

La 50ème édition de la Foire s'interroge sur notre futur : le climat, la démocratie, le vivre ensemble,... Une invitation à converser autour des thèmes évocateurs de l'actualité sur lesquels nous nous interrogeons au quotidien. Vivez tout au long de la journée ces "conversations" à travers nos émissions, rendez-vous sur La Première ou mieux, sur notre stand à la Foire !

Notons aussi, la 13ème édition du Prix Première dont les 10 romans sélectionnés sont présentés dans l'émission Jour Première par Laurent Dehossay. Nous connaîtrons le lauréat jeudi 14 février 14h00 sur La Première.

Quelques moments à ne pas rater ...

Des émissions en public et en direct

Émission spéciale lauréat 2019 du Prix Première en direct de la Foire du Livre

Présentation:Laurent Dehossay. Jeudi 14 février 2019 dès 14h00

"Le futur du Palais de Justice de Bruxelles", débat avec J.-P. Buyle, Jean-Joris Schmidt et François Schuiten. Vendredi 15 février 2019 à 17h00

“Quand Molenbeek s’invite en littérature”, débat avec Sven Gatz et Yasmina Khadra. Samedi 16 février 2019 à 15h00

“L’accueil citoyen : un autre regard sur les migrants ?”, débat avec P. Verbeeren, Adriana Costa Santos, Anouk Van Gestel et Laure Naimski. Samedi 16 février 2019 à 18h00

