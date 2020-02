Du 5 au 8 mars, la Foire du Livre sera couverte par la RTBF

Comme chaque année, la RTBF s’associe à la Foire du Livre de Bruxelles et propose des contenus sur toutes les antennes et plateformes. L’événement aura lieu du 5 au 8 mars (avec une inauguration le 4 mars, accessible uniquement sur invitation). L’édition 2020 mettra à l’honneur le Maroc et sera placée sous le thème du "Livre ensemble". Le stand RTBF sera particulièrement actif, avec les rendez-vous de la Première, l’émission Sous Couverture sur La Trois, des débats thématiques et la remise du Prix Première et du Prix Première Victor du Livre Jeunesse. L’événement sera aussi couvert sur le web et les réseaux sociaux.

En radio, La Première animera près de 20 heures d’émissions en public pendant la Foire, depuis son studio installé en plein centre de la Foire (Magasin 1 - Stand 100), avec notamment des débats thématiques et des rencontres avec les auteurs. Sur Musiq3, l’Info culturelle fera écho des éditions des jeudi et vendredi à 7h30. Africa Gordillo proposera une rencontre avec des auteur(e) s belges et étrangers. Dans l’édition du jeudi à 17h, Pascal Goffaux et François Caudron mettront en lumière un auteur phare. Axelle Thiry proposera quant à elle des interviews d’auteurs dans le cadre de "À portée de mots", dimanche à 22h.