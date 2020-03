Abel Quentin est le lauréat du Prix Première avec "Sœur", "un livre coup de poing"

Abel Quentin - Prix Première 2020 - 04/03/2020 Abel QUENTIN : "Soeur" (L’Observatoire) Adolescente revêche, maladroite et introvertie, Jenny traîne sa détresse entre les allées blafardes de l’hypermarché local, sur les trottoirs fleuris des lotissements proprets, jusqu’aux couloirs étouffants du lycée. Reclue dans le secret de sa chambre du petit pavillon où elle est vit avec ses parents – les Marchand, honnêtes citoyens à l’existence et aux idées terriblement banales et ennuyeuses –, Jenny se mure dans le silence. Un silence où, dans le terreau de la fragilité de l’adolescence et l’oppression du vide, grandit l’amertume et la haine. À quelques heures de train, une autre adolescente, Chafia s’apprête à semer ce fiel, décidée à mener à bien ce projet de destruction absolue. Habitée par une violence qu’elle a appris à faire sienne, elle brûle d’en transmettre la douleur aux martyrs qui lui ont été désignés et est prête à passer à l’acte en plein cœur de Paris, à deux pas des Champs-Élysées. "Sœur" est la trajectoire sidérante d’une jeune femme, depuis son adolescence fragile jusqu’à la violence inévitable. Un roman qui parle de notre époque, de sa brutalité et de sa fulgurance. Abel Quentin est avocat, il vit et exerce à Paris. "Soeur" est son premier roman.