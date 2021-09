OSMOSE, un spectacle à découvrir sur l’Esplanade de la Citadelle de Namur durant le week-end des Fêtes de Wallonie

L'affiche d'Osmose © Glitch

Laissez-vous embarquer dans l’univers de Glitch où les courants d’arts classiques et l’art numérique se mêlent et s’entremêlent, pour créer une OSMOSE parfaite. Venez vivre une expérience unique, un moment suspendu dans le temps, où vous en prendrez plein la vue !



Osmose, c’est aussi la rencontre entre Glitch et Elefan, entre des artistes visuels d’un côté, et des musiciens de l’autre. Toujours dans la volonté de créer un spectacle unique, Glitch a entamé une collaboration avec le duo de musiciens et producteurs bruxellois, Elefan, et leur a confié la réalisation d’une composition musicale originale.

Le travail de création sonore a enrichi la création graphique et réciproquement.

Venez découvrir le résultat de cette collaboration lors des 2 soirées de représentations les 17 et 18 septembre 2021. Le vidéo mapping, d’une durée de 10 minutes, sera projeté toutes les 20 minutes, de 20h30 à 23h30, sur le bâtiment du Stade des Jeux.

Soyez au rendez-vous pour découvrir ce spectacle audiovisuel 3D d’exception !

Avec le soutien financier de la bourse Rayonnement Wallonie, initiative du gouvernement wallon, opérée par St’art sa, de la Ville de Namur et Namur Confluent Culture. Événement réalisé en partenariat avec Vivacité.

En pratique :