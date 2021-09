Retrouvez Doria D, la révélation de l’année, en concert à Bertrix lors des Fêtes de Wallonie

Doria D joue sa reprise de "Jeune et con" - Le 8/9 - 02/08/2021 Doria D était l'invitée du 8/9, un mois et demi après la sortie de Dépendance, son premier EP 6 titres. La jeune chanteuse brabançonne a interprété ses deux premiers singles, Dépendance et sa reprise de Jeune et con.