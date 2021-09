Black M mettra le feu à Bertrix ce 11 septembre

Pour cette nouvelle édition les Fêtes de Wallonie, la RTBF met les petits plats dans les grands, et convie des artistes de renom pour des concerts gratuits immanquables dans 5 villes wallonnes. Et à Bertrix, c’est Black M qui sera chargé de mettre l’ambiance sur la Place des Trois Fers, le samedi 11 septembre prochain.

Black M, c’est un des plus grands noms du rap français. Alpha Diallo, de son vrai nom, a fait ses armes en tant que membre de l’immense groupe Sexion d’Assaut, avec Gims et six autres acolytes. Depuis 2013, et le lancement de son album culte "Les yeux plus gros que le monde", c’est en solo que Black M poursuit sa carrière. Ses titres ont écumé les ondes et remporté un succès monstre. L'album est rapidement devenu disque de diamant. Parmi les singles devenus légendaires : Mme Pavoshko, Sur ma route ou encore Je garde le sourire. Un succès qui a dépassé les frontières de la francophonie. Black M, c’est aussi des collaborations, avec Soprano, Vianney, BigFlo et Oli, et même… Shakira !