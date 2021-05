Le War Heritage Institute et ses avions changent de visage face à Loïc Nottet

Attention, moment culte. La rencontre entre un musée presque centenaire, et un jeune homme plein d’entrain et de talent. Loïc Nottet a transfiguré le War Heritage Institute et son fameux Hall de l’Air, pour un live mémorable pour Tipik, à l’occasion de la Fête de l’Iris. À ne pas manquer sur Auvio.

Le War Heritage Institute, Musée Royal de l’Armée et de l’Histoire Militaire installé à côté des arcades du Cinquantenaire depuis 1926, semble être hors du temps. La scénographie de certaines salles historiques et leurs vitrines classées en font un témoin de la manière de présenter un musée aux 19e et 20e siècles. Canons, fusils napoléoniens, automitrailleuses, chars et uniformes de toutes les époques… Ce sont 10 siècles d’histoire militaire qui vous attendent.

Depuis 2019, l’exposition permanente accueille une nouvelle partie dédiée à la Seconde Guerre mondiale. " Guerre. Occupation. Libération " comporte plus de 1000 pièces de collection, d’innombrables documents visuels et des témoignages rares, dans une scénographie résolument moderne, pour faire réfléchir visiteurs et visiteuses de tous âges sur cette sombre page de l’histoire mondiale.

Mais c’est probablement le grand Hall de l’Air qui reste le clou du spectacle. Cette section dédiée à l’aviation et à l’espace a pris ses quartiers dans le musée en 1972, et vous pourrez y admirer des pièces impressionnantes, des avions ayant combattu durant les deux guerres aux hélicoptères de la garde côtière.