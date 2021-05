Le Palais du Coudenberg, un lieu historique pour un showcase unique (avec The Magician)

Plus

C’est un lieu chargé d’Histoire avec un grand H qui accueille The Magician à l’occasion de la Fête de l’Iris. Le DJ se produit entre les murs du Coudenberg, pour un showcase de Tipik à voir dès à présent sur Auvio. Les vestiges du Palais du Coudenberg, ancienne résidence des ducs de Bourgogne, se cachent sous les pavés de la Place Royale. Haut lieu de l’archéologie bruxelloise, le Coudenberg a traversé le temps. Il a été, durant 700 ans, le centre du pouvoir des ducs, souverains et empereurs qui ont régné sur nos territoires. Il a vu l’avènement et l’abdication de l’empereur Charles Quint, lors de grandes cérémonies dans l’Aula Magna, la grande salle du château dont on peut toujours admirer le pavement. Le Coudenberg a été ravagé par un incendie en 1731, et ne sera plus jamais occupé. Ses ruines surplomberont Bruxelles durant plusieurs décennies, avant d’être totalement rasées. ► À lire aussi sur La Première : le Coudenberg, du manoir au palais parti en fumée Aujourd’hui, curieux et curieuses peuvent encore admirer ce qui reste de cet ancien palais royal : caves, cuisines, soubassements, et même une ancienne rue couverte. Le site archéologique s’accompagne d’un musée qui présente divers objets retrouvés lors des campagnes de fouilles.

The Magician entre les murs de l'ancien palais © Christelle Anceau C’est dans ce lieu marqué par le temps que les rythmes électros de The Magician résonnent à l’occasion de la Fête de l’Iris. Le DJ d’origine namuroise a été appelé pour apporter un grand coup de modernité au milieu des pierres ancestrales. Filmer un petit concert dans cet endroit n’a pas forcément été chose aisée, car emmener du matériel sous terre, sans ascenseurs, voilà qui peut être plus compliqué que prévu ! Mais une fois les caméras, les écrans LED et la table de mixage installés sur les pavés de l’ancienne rue Isabelle, les notes électros de The Magician viennent résonner sur les contreforts de l’ancienne demeure princière pour vous offrir un show totalement inédit. ► A lire aussi : Fête de l'Iris 2021 : dans les coulisses d'un dispositif exceptionnel

3 images Le Coudenberg change de visage le temps d’un showcase © Christelle Anceau

Pour découvrir le Coudenberg, malheureusement sans DJ, mais avec un audioguide, pensez à réserver votre visite sur internet. Le site archéologique et le musée se visitent du mardi au vendredi de 9h30 à 17h et les week-ends et vacances scolaires de 10h à 18h. ► Le site web du Coudenberg