La Tour à Plomb, patrimoine industriel de Bruxelles, se mue en scène pour recevoir Lylac

La Tour à Plomb © Benoit Bouchez

La cheminée de la Tour à Plomb s’élève à 46 mètres de haut depuis 1898, dans le quartier du Jardin aux fleurs, au centre de Bruxelles. Il faut 280 marches pour grimper au sommet de l’édifice, de quoi faire un peu de sport (Fanny Gillard en sait maintenant quelque chose) !

Le site est devenu un complexe industriel à partir de 1832. L’ancienne usine qui, comme son nom le laisse deviner, produisait du plomb, était probablement une poudrière auparavant. La fabrique a cessé ses activités en 1962, et le site a été occupé par des instituts comme celui des Arts et Métiers situé non loin.

Aujourd’hui, le site classé abrite un centre culturel et sportif de la Ville de Bruxelles, qui mise sur la proximité et s’adresse aux habitants et habitantes du quartier et de toute la ville. Le Centre Tour à Plomb a à cœur d’encourager la création, la réflexion et l’expression.

En temps normal, le centre propose des cours de sports, d’art, de langues, de danse, de soutien scolaire ou encore de méditation, destinés à un public varié. Expos et conférences sont également souvent au menu. Bref, la Tour à Plomb est un lieu à (re) découvrir au plus vite !

