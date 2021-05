L’Atomium résonne de musique classique pour la Fête de l’Iris

La géante de métal accueille l’orchestre du Festival Musiq3 . Le monument emblématique est, le temps d’un instant, l’hôte des jeunes musiciens et musiciennes de l’ensemble. Un concert enregistré dans le cadre de la Fête de l’Iris, et à découvrir sur Auvio.

Notre animateur Vincent Delbushaye au pied de l'édifice © Benoit Bouchez

Doit-on encore présenter l’Atomium ? Cette dame de fer (ou plutôt d’aluminium et d’acier) qui étincelle dans le ciel bruxellois depuis l’Expo 58 était conçue pour durer 6 mois. 63 ans et une rénovation plus tard, elle est devenue un symbole non seulement de la capitale mais aussi du pays tout entier, et l’un des monuments les plus visités chez nous. Pour celles et ceux qui ne le savaient pas encore, figurez-vous que l’Atomium représente un cristal élémentaire de fer agrandi 165 milliards de fois. Elle symbolisait, en 1958, les progrès de la science. En temps normal, les touristes étrangers se pressent à ses pieds, et ses boules accueillent un restaurant, ainsi que des expos, concerts et autres événements culturels.

Elle est ouverte aux visites du vendredi au lundi et tous les jours pendant les vacances scolaires, de 10h à 18h. Vous pourrez y découvrir l’un des plus beaux panoramas de Bruxelles, ainsi qu’une exposition permanente qui retrace l’histoire de l’Expo 58 et de la construction du bâtiment. L’Atomium vous présentera également une nouvelle installation intitulée ID#2021 – Symbol, une immersion lumineuse et sonore qui vous plonge dans la création numérique.

