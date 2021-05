L’Aegidium, un lieu discret pour un concert en toute intimité, avec Ozark Henry

On parle de réhabiliter l’Aegidium depuis plusieurs années. Aujourd’hui, la magnifique salle ambitionne de renaître de ses cendres et de devenir un lieu de rencontres et d’échanges autour d’événements culturels, d’ateliers collaboratifs et d’espaces de réflexion à fort ancrage local. L’Aegidium veut devenir incontournable dans la vie des Saint-Gillois et Saint-Gilloises, et va pour cela subir une large restauration pour lui rendre son lustre d’antan. Le bâtiment, classé, devrait accueillir des concerts et spectacles, un bar et un restaurant, des espaces de co-living ou encore des ateliers de réparations.

► Toutes les informations sur le projet sur le site internet de l’Aegidium