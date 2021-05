Fête de l’Iris : La Basilique de Koekelberg est l’hôte de marque d’un showcase exceptionnel (avec Ozya, Saskia, Noé Preszow, Antoine Delie, Doria D, Charles et des surprises)

On ne peut pas la rater. L’imposante Basilique nationale du Sacré-Cœur de Koekelberg est visible depuis tous les panoramas bruxellois, ou presque. Dans le cadre de la Fête de l’Iris, elle accueille, chose rare, un concert en ses murs. Cette session privée de Vivacité, qui réunit la jeune génération de la scène musicale belge, est à voir sans tarder sur Auvio.

Il aura fallu pas moins de 65 ans pour la construire. Situé à cheval sur Koekelberg et Ganshoren, le site était à la base destiné à recevoir un autre projet initié par Léopold II, qui voulait y bâtir un panthéon des Belges, à l’image de celui de Paris. Mais ce sera finalement un bâtiment religieux qui sera édifié, dans un style Art Déco et pas totalement terminé, puisque des apports décoratifs modernes ont encore été faits récemment. Elle est aujourd’hui la 5e plus grande église du monde, rien que ça !

Qu’on aime ou non son aspect, la Basilique de Koekelberg assume ses fonctions liturgiques, mais aussi son rôle d’acteur culturel et touristique. Elle abrite ainsi deux musées et des expositions temporaires, et des visites guidées du bâtiment vous diront tout ce qu’il y a à savoir sur l’édifice. Á ne pas rater : le panorama qui vous emmènera à 53 mètres de haut, sous l’imposant dôme, pour vous faire découvrir une vue inédite de la ville, et bien au-delà si le ciel est dégagé.

► Pour toutes les infos sur quand et comment visiter la Basilique, rendez-vous sur son site internet.