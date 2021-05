Fête de l'Iris : des concerts inédits dans 10 lieux bruxellois, dès ce vendredi 7 mai à 20h

Rendez-vous est pris dans dix endroits, trésors architecturaux de Bruxelles . La Basilique de Koekelberg, le Coudenberg, le Musée Royal de l'Armée ou encore l’Atomium partageront la vedette en servant de décors à ces prestations exceptionnelles. Mais vous découvrirez également des lieux moins connus de toutes et tous, comme l’Aegidium de Saint-Gilles, l’Hôtel Métropole ou le Palais de Charles de Lorraine. Des lieux que les artistes et équipes techniques ont pour beaucoup découvert avec émerveillement.

Un tournage sous terre, avec un matériel à transporter...sans ascenseur © Christelle Anceau

La Fête de l’Iris 2021, c’est aussi l’occasion de mettre en avant le secteur culturel sévèrement touché par la crise. Les artistes, les lieux culturels, mais aussi les professionnel.le.s de la scène et de l’événementiel qui n’ont, pour la plupart, plus pu exercer leur métier depuis l’été passé.

La RTBF a travaillé avec une série de prestataires pour vous permettre de profiter au mieux de cette expérience inédite, et pour permettre à ces travailleurs et travailleuses de l’ombre de reprendre leur activité. Sociétés de production, professionel.le.s de la sonorisation et de la captation audiovisuelle, photographes, graphistes, traiteur événementiel, régisseurs… Autant de professions très durement impactées par la situation sanitaire et qui ont pu, le temps d’un instant, se replonger dans leur métier passionnant.

Des équipes qui ont été mises au défi de réaliser ces concerts dans des endroits peu adaptés. Il aura fallu transporter des platines dans les sous-terrains de la Place Royale et hisser un piano à 65 mètres de haut !