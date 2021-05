Fête de l’Iris 2021 : dans les coulisses d’un dispositif exceptionnel

À la base, c’est une idée de visit.brussels, l’organisme de promotion du tourisme de la région bruxelloise. Pour célébrer les 32 ans de Bruxelles-Capitale, il fallait bien marquer le coup. En temps normal, chaque année à la même date (qui correspond au début de la floraison de l’iris, la fleur-emblème de la région), Bruxelles est en fête. Vu le contexte, impossible de réitérer la même chose que d’habitude. Comment faire pour offrir aux Bruxellois et Bruxelloises une célébration digne de ce nom, malgré les circonstances ?

Visit. brussels s’est tourné vers la RTBF afin de mettre en place un dispositif totalement inédit à plus d’un titre, avec plusieurs objectifs dans le viseur.

D’abord, mettre en avant des lieux culturels et patrimoniaux peu connus des habitants et habitantes de la région. Des endroits symboliques, dans lesquels on n’a pas forcément l’habitude d’organiser des concerts. Des lieux parfois très discrets, comme le Palais de Charles de Lorraine, ou moins adaptés aux tournages, comme les sous-sols du Coudenberg. Des lieux parfois difficiles à faire ouvrir, comme l’Hôtel Métropole, en faillite et sous la responsabilité d’un curateur, ou les bâtiments du Cinquantenaire gérés par l’Armée belge, qui aurait pu être sceptique quant à l’idée d’apporter des camions de matériels entre ses murs et faire voler des drones au-dessus de ses installations. Mais des lieux tous magiques, qui ont ébloui nos artistes et nos équipes.