Au bord du canal, COOP, ancienne usine reconvertie, sert d’écrin au flow de Peet

Une ancienne factorerie pour accueillir un rappeur ? Quoi de plus logique ! Peet, incontournable de la scène du beat bruxellois, découvre un endroit à la fois peu connu et proche des habitants du canal : COOP. Une rencontre hébergée par Tarmac, et à voir et revoir sur Auvio dans le cadre de la Fête de l’Iris.

La structure est impressionnante. COOP, centre de découverte du canal, occupe depuis 2016 les bâtiments de l’ancienne meunerie Moulart, première meunerie industrielle créée en 1903. L’entreprise avait la réputation de fonctionner 24h sur 24 et 6 jours sur 7 pour produire quotidiennement 80 tonnes de farines pour les boulangeries du quartier et d’ailleurs. En 1955, la meunerie a fermé ses portes, et le bâtiment a accueilli une confiserie jusque dans les années 1980. ► A lire aussi : Fête de l’Iris 2021 : dans les coulisses d’un dispositif exceptionnel

La terrasse du COOP vous offre une vue imprenable sur le canal © Christelle Anceau L’endroit témoigne donc du passé industriel du quartier à cheval sur Bruxelles, Anderlecht et Molenbeek. C’est précisément cette zone aux abords du canal, foisonnante de culture mais profondément marquée par les difficultés économiques et sociales, que COOP veut mettre en valeur, en assurant sa fonction de pôle culturel et économique. COOP est ainsi un espace de co-working pour une vingtaine d’entreprises, mais accueille du public. Exposition permanente, ateliers, promenades actives, projets collectifs vous invitent à découvrir la philosophie de l’endroit, qui souhaite contribuer à une société équitable, libre et juste. Les enfants, les écoles et les associations sont particulièrement choyés. COOP est ouvert du lundi au vendredi, de 10h à 17h. Différents ateliers sont organisés les mercredis à 14h. ► Le site web de COOP pour toutes les informations et pour réserver vos activités

► À lire aussi : Peet inonde le COOP de son flow et de sa plume pour la Fête de l’Iris lors d’un showcase inédit Un ancien bâtiment industriel, voilà qui est un décor parfait pour Peet et ses sons urbains. C’est la première fois que le rappeur bruxellois pose les pieds au COOP. Et si la météo n’a pas permis aux équipes de poser micros et caméras sur la terrasse qui offre pourtant un panorama à ne pas rater, Peet a tout même inondé l’endroit de son flow et de ses beats posés. La rumeur dit même que l’endroit a tellement plu au rappeur, que les images tournées pour l’occasion pourraient apparaître dans un de ses prochains clips… Qui streamera, verra !

La prestation de Peet vous offre pour la Fête de l’Iris est à voir sans attendre sur Auvio !