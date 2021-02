"Still standing for culture" : vos chaussures en soutien à la culture

Le collectif "Still standing for culture" invite tous les citoyens et toutes les citoyennes à manifester, pour les lieux de concerts, théâtres et cinémas fermés à cause de la crise, pacifiquement et à dans le respect des mesures. Comment ? Grâce aux chaussures…

Tous ces lieux culturels gardent portes closes depuis le 28 octobre, et sont en souffrance depuis le début de pandémie chez nous (soit le 13 mars 2020).

L’action "Shoes and Choose" invite le public et les artistes à aller déposer une paire de chaussures devant leur salle préférée le samedi 20 février. Un symbole pour montrer sa solidarité avec un secteur durement touché, tout en évitant les rassemblements de foules.

L’association lance également un appel aux metteurs/metteuses en scène pour réaliser des créations originales avec les chaussures qui seront déposées.

Le soir, tous les talons, bottines, baskets, charentaises ou autres espadrilles ainsi accumulées seront récoltées par des asbl de redistribution de vêtements.

La liste des lieux participants, ainsi que le formulaire pour que les responsables des salles puissent inscrire leur lieu culturel à l’action, sont sur le site internet choose-for-culture.jimdosite.com.