Still Standing for Culture : le cinéma Nova se mue en musée le temps d’un jour

Comme toutes les salles de cinéma, de concert ou de théâtre, le cinéma Nova est fermé depuis le mois d’octobre. Pour se faire entendre des autorités, il a décidé de rouvrir ses portes, mais en devenant un musée des "vestiges du cinéma d’antan".

Le cinéma Nova accueillera à nouveau du public ce samedi 6 mars, de 14h à 18h, pour une visite en mouvement. Pas de projection statique, puisque c’est encore interdit.

Les visites se font par réservations sur le site du cinéma. Les visites auront lieu toutes les demi-heures, dans le respect des mesures appliquées aux institutions muséales et aux galeries d’art.

Le cinéma déplore le fait que selon lui, les autorités politiques n’entendent pas l’appel des institutions culturelles. Il avait d’ailleurs déjà tenté l’expérience le 20 février, dans le cadre des actions Still Standing For Culture.

Le 20 février dernier, le secteur a mené des actions avaient lieu un peu partout dans le pays pour pousser le Comité de Concertation à décider d’une réouverture avec protocoles sanitaires. Une demande qui n’a pas encore été rencontrée. Toutes et tous espèrent donc que des décisions seront prises demain, lors d’un nouveau Comité. D’autant que plusieurs études scientifiques ont montré que la propagation du virus était bien moindre dans des salles de spectacles que dans d’autres endroits ouverts au public.

Au moment d’écrire ces lignes, le Comité de Concertation n’a toujours pas pris de décisions concernant la culture et d’autres secteurs à l’arrêt. Nous nous voyons donc dans l’obligation de rester un musée éphémère, dans la continuité de ce que nous proposions le 20 février dernier à l’appel de Still Standing For Culture.