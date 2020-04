STAYARTHOMEPEJAC : à chaque fenêtre son histoire

Et si nos fenêtres devenaient des écrans avec des paysages ! Et si on y faisait vivre des personnages ! C'est la proposition créative que nous fait le célèbre street artiste madrilène Pejac.

8 images Photo shared by Ciyo on March 30, 2020 © Ciyo - Instagram

Pejac parcourt les rues du monde entier pour y ajouter poésie et humour à coups de bombe et de pochoir, de papier et de collage. Ses silhouettes en trompe l'oeil sont devenues sa signature. Il y a quelques années, il avait développé le concept de tag sur les fenêtres en utilisant le paysage comme toile de fond. Confiné à Madrid et convaincu "que chacun a un artiste caché en lui ", il nous propose de lui donner raison ! de nous y mettre et de poster nos réalisations Instagram avec le hashtag #STAYARTHOMEPEJAC

8 images Photo by Kika in Paris, France © Instagram

Après seulement quelques jours, la réponse du public a été écrasante, avec littéralement des centaines de soumissions envoyées depuis plus de 50 pays et ce n'est pas fini. Atteignant des endroits dans toute l'Espagne, l'Italie, la France, l'Allemagne, la Turquie, les États-Unis, le Vietnam, l'Iran, l'Inde, le Brésil, etc, l'initiative résiste poétiquement à la propagation du virus.

8 images Photo shared by Jorge Hinojosa P&V on April 23, 2020 © Jorge Hinojosa - Instagram

