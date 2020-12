Solidarité : des spectacles en streaming à destination des entreprises depuis un hôtel à La Hulpe

Et pour profiter encore plus du moment, l’hôtel propose, en accord avec le menu artistique, un apéritif thématique livré directement aux convives ainsi que diverses invitations cadeaux.

Les différents spectacles proposés sont variés : les entreprises ont le choix parmi des pièces de théâtre, des spectacles familiaux ou de stand up (en français/néerlandais/muet), ainsi que des concerts et des ateliers de pâtisserie. Les représentations se font en direct afin de créer un moment de connexion artistique entre les artistes et les spectateurs. La programmation est signée le collectif "Il est temps d'en rire". "A l’issue de la représentation, les spectateurs pourront partager leurs impressions entre eux ainsi qu’avec les artistes car, ayant été privés des rires et réactions du public, cet échange leur est indispensable." explique David Hallebrandt du collectif "Il est temps d'en rire".

Pour les fêtes de fin d’année, le Dolce a décidé de changer ses formules habituelles, les dîners de fin d’année n’ayant effectivement pas lieu cette année pour des raisons sanitaires. A la place, l’hôtel a décidé de proposer un catalogue de spectacles vivants joués en direct et retransmis en streaming aux employés d’entreprises. L’idée est de soutenir les artistes en leur permettant de jouer leurs spectacles, tout en proposant un concept original pour remercier celles et ceux qui, ces derniers mois, ont contribué au succès de leur entreprise.

Les différents spectacles proposés

Solidarité: des spectacles en streaming depuis le Dolce à La Hulpe - © Tous droits réservés

Voici quelques exemples des spectacles proposés par le collectif "Il est temps d'en rire" en live streaming au Dolce hôtel. La liste est non exhaustive.

• The Planes : "5 musiciens, une gestion de scène ultra pro et une expérience des plus grosses scènes et festivals belges. Possibilité de le décliner en version solo Gwenn Nicolay ou duo, Two Dots."

• Arcolfalls Arcofalls : "Il s’agit d’un duo qui propose des compositions originales à tendance pop-folk. De manière simple, un piano, une guitare et deux voix, qui dans leurs harmonies, apportent un moment d’évasion, de douceur et de bonne humeur."

• Les envies sauvages : "Une pièce tendre et grinçante portée par deux jeunes comédiens prometteurs. Alice et Romain s’aiment. Dans une tentative désespérée de revenir à l’essentiel, ils partent vivre dans une cabane nichée au cœur de la forêt… Leur quête d’utopie résistera-t-elle au fond des bois ? Et si, finalement, pour résister au monde, il fallait s’en extraire ?"

• D’office ! : "de Michel Carcan et Othmane Moumen. Deux acteurs, pas d’accessoires, pas de texte : seuls les corps parlent ! Une énorme performance physique et d’humour. Un cartoon à taille humaine, une bande dessinée en 3D sans lunettes, sur le monde du travail."

• Sous la robe : "de et avec Nathalie Penning : Avocate dans la vraie vie, elle troque la toge pour un one-woman-show désopilant, et surprend. Oui, on peut exercer une noble profession et faire rire sans restriction."

• Vous avez dit Broadway ? "de Antoine Guillaume : Avec sur scène une formidable pianiste, Antoine vous fera chavirer tant il possède l’art et la manière pour nous entraîner à sa suite dans les coulisses de " Hair ", les dessous de " Cats ", les anecdotes de " Fame ", les succès usurpés, les vrais chefs-d’œuvre…"

• Stand up d’humour sur-mesure : "Plateau de 4 humoristes belges francophones qui se succèdent chacun.e l’un.e après l’autre présenté.e.s par un maître de cérémonie. Le dernier artiste de la soirée aura le statut de tête d’affiche. Parmi les têtes d’affiche potentielles : Alex Vizorek, Cécile Djunga, Freddy Tougaux, Martin Charlier, P-E, Manon Lepomme, Bénédicte Philippon, Kody et Zidani Parmi les talents de demain, nous avons accueilli entre autres : Carole Matagne, Inno, Jp, Dave Parcoeur, Etienne S, Dena, Denis Richir, Nikoz, Ahmed Boudrouz, Antoine, Donneaux, Sum, Farah, Julie Geller, Florence Mendez et Fanny Ruwet."