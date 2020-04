"Sauver Notre-Dame", un documentaire au cœur du chantier de la Cathédrale à voir sur Auvio - © THOMAS COEX - AFP

Extrait de Sauver Notre-Dame - 14/04/2020 Ce film événement retrace les conséquences immédiates de l'incendie du 15 avril 2019 et fait la chronique de la mission de sauvetage engagée depuis un an. Avec un accès unique au site de travail, entouré des architectes, des archéologues, des ingénieurs et des artisans émérites indispensables à la reconstruction, ce film relate des expériences humaines confrontées à des situations extrêmes et témoigne des difficultés de cette mission épique.