Papier wc, chaussures, balai-brosse : Sakir Gökcebag, un plasticien du quotidien

Au-delà de ses expositions régulières à Istanbul, Şakir Gökçebağ a participé à de nombreuses foires et expositions de groupe à travers l'Europe. On a vu son travail à Art Brussels en 2016. Depuis Marcel Duchamp et son urinoir, les plasticiens ont utilisé des objets "triviaux", du quotidien, pour en détourner la fonction et le sens. Dans les installations, les sculptures et les découpages (ses "cuttemporary") de Şakir Gökçebağ, l'objet sert de matière première autant que de symbole. Amoureux du cutter et du découpage, l'artiste s'empare de fruits, de parapluie, de tapis, de pinces à linge, de biscuits, de déboucheur de wc ou d'aspirateur... un véritable inventaire à la Prévert.