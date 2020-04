Les podcasts à écouter pour titiller votre curiosité pendant le confinement

Confiné·e·s mais toujours aussi curieux et curieuses, avec les différents podcasts qui suivent, aucun risque de s'ennuyer. Pour les accros au cinéma, aux jeux vidéo et aux bons moments entre ami·e·s, ces podcasts vous permettront d'en apprendre un peu plus sur vos sujets et stars préférées depuis le confort de votre canapé.

2 heures de perdues ("2HDP")

Impossible de passer à côté de ce podcast incontournable pour les cinéphiles. On vous en parlait déjà il y a quelques semaines, "2 heures de perdues", c'est une bande de passionné·e·s réuni·e·s autour d'un film qu'ils décortiquent, avec parfois une mauvaise foi, mais toujours avec humour. Deux heures, plus ou moins, pour se plonger dans des univers totalement divers, de "Mary Poppins" à "Edouard aux mains d'argent" en passant par "Harry Potter" et même "Tomb Raider", rien n'est épargné et les auditeurs ont tout à y gagner. Alors on met notre film sur pause et on enchaîne les épisodes de ce podcast.

♦ Disponible sur le site officiel, Spotify, Apple Podcast et Deezer

5 heures

On reste dans la thématique cinéma mais on revient en Belgique cette fois-ci, avec un podcast bien de chez nous : le podcast 5 heures. À la barre, Hugues Dayez et Rudy Léonet, respectivement journaliste et animateur radio à la RTBF. Comme dans "2HPD", 5 heures va dans tous les sens, dans tous les styles, avec beaucoup d'humour et de second degré. Et rassurez-vous tout de suite, le titre de l'émission n'est pas fidèle à la durée réelle d'un épisode. Comptez environ 1h30 à 2h par podcast.

♦ À écouter sur la page du podcast, la plateforme Auvio, Spotify, Apple Podcasts

ZQSD

Pour les mordus de jeux vidéo, "ZQSD" est le rendez-vous mensuel du monde du gaming. Une véritable émission animée par les journalistes de l'ancien magazine Joystick. Cette joyeuse bande continue de nous faire découvrir des nouveautés, nous exposer leurs critiques et nous offrir leurs recommandations, et ce même en plein confinement. De quoi délaisser ses manettes le temps d'un épisode.

♦ Disponible sur le site officiel, Apple Podcast, Spotify et Deezer

Un Bon Moment

Kyan Khojandi et Navo sont de retour avec un nouveau projet. Lancé en janvier dernier sur la chaîne Youtube de l'humoriste de "Bref", "Un Bon Moment" se décline désormais en podcast. L'émission offre une discussion entre les deux amis et co-auteurs/humoristes en compagnie d'invité·e·s trié·e·s sur le volet. De Bigflo et Oli en passant par Florence Foresti ou encore Mister V, Kheiron, Roman Frayssinet et Fadily Camara pour ne citer qu'eux et elles, "Un Bon Moment" s'intéresse aux humoristes acharnés et nous dévoile les coulisses d'un métier pas si facile tout en nous promettant une heure ou plus de fous rires tous les dimanches !

Disponible sur le site officiel, Apple Podcast, Spotify, Deezer et YouTube