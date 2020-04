Les blagues de confinement de Jacques Charlier : peintures pour humour liégeois garanti

À 81 ans, le plus célèbre des plasticiens liégeois n’a rien perdu de son ironie en donnant de nouveaux titres à ses tableaux. Jacques Charlier nous a habitués à son regard acéré sur le monde de l’art, son marché, ses modes et sa bien-pensance (sa "provoc de plouc"). Et au-delà sur le statut même de l’image et de l’artiste.

Son dernier scandale en date, c’est la série "100 sexes d’artistes" qui caricature l’anatomie intime de 100 artistes connus que Charlier considère comme majeurs dans l’art de ces XXe et XXIe siècles. Ci-dessous, Keith Haring et Damien Hirst.