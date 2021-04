Les 13 centres culturels du Brabant Wallon unis pour promouvoir le Fonds Sparadrap

Pierre Dherte : un fonds sparadrap pour la culture ? - JT 13h - 05/05/2020 S'il y a bien un secteur qui souffre actuellement et qui devra encore attendre longtemps avant de pouvoir travailler, c'est celui de la culture. Cela concerne 250.000 personnes dans notre pays, 5% du PIB. Les artistes comme les techniciens n'ont plus de travail. Et comme 70% n'ont pas de statut, ils n'ont pour la plupart même pas de revenus de remplacement. Pierre Dherte est comédien, président de l'Union des artistes du spectacle. Il tire la sonnette d'alarme et regrette surtout le manque de dialogue avec les autorités ? A quel niveau ça coince ?