Le théâtre l'Improviste continue à vous divertir pendant le confinement

Puisque vous ne pouvez plus aller au théâtre, c’est le théâtre qui vient à vous ! Le théâtre bruxellois dédié à l’improvisation, l’Improviste, a trouvé un moyen pour continuer à faire des représentations et ce malgré le confinement : en proposant des spectacles en direct sur Youtube.

Tous les théâtres ont fermé leurs portes depuis plus d’un mois, si certains d’entre eux ont décidé de proposer des versions enregistrées de leurs spectacles, d’autres vous proposent carrément de nouvelles créations à suivre en direct sur Youtube C’est le cas de l’Improviste, le seul théâtre dédié à l’Improvisation. Il vous donne un rendez-vous virtuel deux fois par semaine.

Le premier rendez-vous a lieu tous les mercredis soir à 20h30 pour "Viral".

Il s’agit d’un spectacle d’improvisation basé sur nos propres expériences de confinement. Vous le savez, depuis que nous avons l’obligation de rester à la maison, nous sommes séparés de nos proches, amis et familles. Nous passons donc beaucoup de toi à les appeler via Skype, Whatsapp, Zoom, Messenger et autres applications du genre. Les comédiens de l’Improviste créent chaque semaine un spectacle unique, basé sur les relations, interactions, émotions, déclarations et non dits qu’on peut avoir lors de ce genre de conversations. Et cela donne chaque semaine un spectacle improvisé surprenant, dans lequel tout le monde se retrouve forcément.

Le deuxième rendez-vous a lieu le dimanche soir, 20h30 pour "VISIO".

Ce concept de spectacle existait déjà avant le confinement et s’est juste parfaitement adapté à la situation actuelle puisque les deux comédiens improvisent ensemble par visioconférence.

Ce qui est vraiment chouette c’est que c’est un spectacle participatif : le public peut interagir en commentaires, puisqu’il s’agit d’un spectacle improvisé. C’est donc vous qui déterminez comment se connaissent les deux personnages, la raison de l’éloignement physique justifiant qu’ils communiquent par visioconférence et l’annonce que l’un doit faire à l’autre.

Pour suivre ces spectacles qui ont donc lieu deux fois par semaine : rendez-vous sur la chaîne Youtube de l’Improviste ou ce sera diffusé en direct depuis votre salon.

Ces spectacles sont entièrement gratuits. Ils ont pour objectif de faire oublier au public, le temps d’une soirée, ce confinement parfois difficile à vivre. Néanmoins, si certaines personnes le souhaitent, elles peuvent faire un don pour soutenir le théâtre l’Improviste et les comédiens qui jouent dans "Visio" et dans "Viral".

Pour plus d’informations sur l’Improviste, rendez-vous sur leur page Facebook et sur leur site internet.