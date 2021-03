Le comédien Michaël Dufour réinvente le théâtre

A quoi ressemblera le théâtre en 2021 ? Peut-être au "Théâtrematon", la nouvelle invention du comédien Michaël Dufour, qui a de la suite dans les idées…

Le "théâtrematon" est une nouvelle version du théâtre en mode "covidproof". Il se présente sous la forme d’une grande boîte, type photomaton, qui se place dans les lieux publics : parcs, jardins, place, marché. A l’intérieur de la Boxe et derrière une vitre, on retrouve un comédien en train de jouer un spectacle. Les deux spectateurs autorisés par représentation sont quant à eux, assis face au "Théâtrematon", confortablement installés dans des sièges. Pour pouvoir entendre le comédien à l’intérieur de la boîte, les spectateurs sont équipés d’un casque audio.

Point de vue covid, tout est en règle annonce l’organisateur : les comédiens jouent derrière une vitre et respectent la distanciation sociale avec les spectateurs qui sont situés à distance raisonnable de la box. Les casques audio et les fauteuils sont quant à eux désinfectés après chaque utilisation.

Au niveau des spectacles proposés, il va y avoir du choix ! Michaël Dufour ne sera pas l’unique comédien à profiter du concept du "Théâtrematon", au total ce sont une vingtaine d’artistes confirmés et débutants qui seront mis en avant via ce nouveau concept de théâtre innovant. "Grâce à des boutons interactifs, les spectateurs choisiront un style de spectacle mais aussi les artistes ! Des thèmes seront proposés tels que des sketches, des poèmes, des comédies, des théâtres, du jeune public, de la magie, et du chant." peut-on lire dans le communiqué. Via le menu de la box, les artistes pourront être sélectionnés et seront au nombre de 3 ou 4 par session de "Théâtrematon".

L’expérience se veut accessible pour tous et ne coûte que deux euros pour le spectateur, cela revient au coût de l’activation de la machine, comme pour un vrai photomaton. Le concept de la boxe "Théâtrematon" est en effet proposé à la location aux communes. Les comédiens et communes intéressés peuvent contacter Michaël Dufour directement pour obtenir plus d’informations.

Bonus : Après avoir regardé son extrait de spectacle, le spectateur pourra se faire photographier par un Selfie-Booth ! Ces photos seront offertes en guise de souvenir de cet instant culturel inédit.

En février dernier, Michaël Dufour réinventait le théâtre en s’invitant dans les jardins et sur les terrasses des gens pour jouer ses spectacles. L’initiative avait connu un certain succès puisqu’il a joué dans 18 jardins, 8 terrasses et 3 balcons. Cette fois-ci, le comédien s’adresse directement aux communes désireuses d’offrir de la culture à leurs citoyens. Une chose est sûre, Michaël Dufour a de la suite dans les idées pour pouvoir continuer à exercer son métier et offrir un moment de détente et de partage aux Belges !