Le Beursschouwburg lance "Drop by" : gâteau, café et musique à emporter

Toujours en pleine épidémie de Covid-19, les temps sont durs pour la culture et le sentiment de lassitude s’installe durablement. Mais les institutions culturelles trouvent des plans B, se réinventent, "font avec". Comme au Beursschouwburg, centre d’arts multidisciplinaire bien connu des Bruxellois, à deux pas de la Bourse. Autrefois ouvert pour des concerts, des films, des débats ou des performances, le Beurs innove aujourd’hui avec l’événement "Drop by : we’ve got coffee, cake & music to go !".

► A lire aussi : ON THE GO : explorations urbaines en musique, le nouveau projet du Beursschouwburg

Ce vendredi 19 février, l’institution propose aux passants de venir apprécier une part de gâteau ou un café à emporter, tout en profitant d’une playlist pensée par la nouvelle artiste résidente du Beurs, Vica Pacheco. En plus d’une maîtrise de la céramique et de l’animation 3D, l’artiste produit un travail artistique éclectique et énergique, qui mélange pleins d’éléments hétérogènes pour une performance sonore hors du commun. La playlist est aussi disponible en ligne. Il sera donc possible de mixer musique et plaisirs culinaires en passant ce vendredi au Beurs, qui s’impatiente de retrouver son public.