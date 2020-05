Félicien Rops illusioniste ?

Après la " hotline musée Rops " qui proposait au visiteur une visite privée par videoconférence commentée par un comédien de la Compagnie des Bonimenteurs, le Musée Félicien Rops poursuit dans la veine iconoclaste en invitant un mentaliste au musée.

Benjamin Ghislain, magicien et mentaliste, nous fait découvrir et jouer avec la série des Dames au pantin : quatre dessins qui s’animent et dévoilent leurs mystères… un éventail qui cache un secret ? Des pièces d’or qui disparaissent ? Une danse macabre qui s’anime ? Tout cela sous le regard amusé d’une marionnette mentaliste. Une manière amusante et familiale d’en apprendre un peu plus sur la série des Dames au pantin de Félicien Rops.