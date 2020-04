Deux comédiens font le buzz avec leurs parodies de films cultes en version confinée

"Plus belle la vie de confiné ! Doublages et bêtises pour passer le temps." C'est en ces termes que Julien Pestel et Marion Creusvaux présentent leurs videos sur Instagram. Le couple de comédiens, baptisé CREUSTEL, réécrit les dialogues de films cultes américains en s'inspirant de notre situation de confinement. Et ça dure depuis 31 jours.

L’actualité est évidemment la source d’inspiration pour l’écriture des dialogues. Avec le succès, ce qui a débuté comme une blague devient un vrai rendez-vous pour des dizaines puis des centaines de milliers de gens. Chaque video comptabilise entre 200 et 300.000 vues. Julien Pestel et Marion Creusvaux doivent tenir le rythme. Après Instagram, ils créent une chaîne YouTube et chaque jour il y consacrent quatre à cinq heures. Naviguant entre ironie, trash et humour scato, cette série de 31 parodies forment une sorte de journal de confinement en creux. Les thèmes suivent les sujets et les questionnements traités par les medias. De la ruée sur le papier toilette à la polémique sur la Chloroquine, les prises de paroles du président, les contributions d'"artistes" amateurs ou la vie entre colocataires.