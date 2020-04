Danse avec Drake : le tuto de confinement aux dix-huit millions de vues

Tinashe already on the #ToosieSlide ???? pic.twitter.com/LBAldR107n

La video de Toosie Slide débute par des images des rues désertes de Toronto pour cause de confinement. Puis à la manière de l'émission Ma maison de star (Cribs) qui a fait les beaux jours de MTV au début des années 2000, Drake, couvert d'une cagoule et portant une veste de camouflage, fait le tour du propriétaire dans son manoir bling bling de Toronto. Toosie est le nom d'un chorégraphe D'Atlanta qui a créé les pas de Toosie Slide que Drake nous incite à mémoriser. Il nous donne même le mode d'emploi dans les paroles :

It go right foot up, left foot, slide

Left foot up, right foot, slide

Basically, I'm sayin' either way, ayy

we 'bout to slide, ayy