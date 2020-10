Coronavirus : Le Royaume-Uni finance le sauvetage des monuments de la culture

Le gouvernement britannique a annoncé samedi une enveloppe de 75 millions de livres sterling (82 millions d’euros) pour sauver 35 monuments de la culture mis en péril par le coronavirus, parmi lesquels le théâtre du Globe.

Alors que chez nous, les institutions culturelles bruxelloises voient une fois encore leur avenir s’assombrir, l’aide mise en place par le gouvernement de Boris Johnson pourrait inspirer nos autorités. Ces aides, d’un montant allant d’un à trois millions de livres pour chacun de ces établissements ou organisations, sont issues du fonds de sauvegarde de la Culture, qui s’élève au total à 1,57 milliard de livres.

Parmi les 35 lieux ou organisations figurent le théâtre de l’Old Vic à Londres, fondé en 1818, ou celui du Globe, réplique grandeur nature de celui datant de 1599 où officiait Shakespeare, construit en 1997 sur la rive sud de la Tamise, près de son site d’origine. Plus d’un million de personnes le visitent chaque année. Il comprend également une bibliothèque, des archives et la réplique d’un théâtre jacobin du XVIIe siècle, éclairé à la bougie.

Mais 70% des fonds sont destinés à des lieux culturels qui se trouvent hors de la capitale britannique, comme le Crucible de Sheffield ou le Royal Exchange Theatre de Manchester, souligne le ministère de la Culture dans un communiqué.

Ces lieux et organisations sont irremplaçables dans notre patrimoine et ce qui fait de nous la superpuissance culturelle que nous sommes

a fait valoir dans un communiqué le ministre Oliver Dowden.

Fin juillet, un rapport parlementaire avait souligné la "menace existentielle" qui pèse sur le secteur culturel, qui fait vivre 700.000 personnes au Royaume-Uni.