Antoine Hénaut confiné mais pas déprimé !

Antoine Hénaut vit à la campagne, dans la région de Mons. C'est un raconteur d'histoires du quotidien, un artisan des mots et des sonorités. Un jongleur. Dans sa fratrie il y a Bénabar et Thomas Fersen. Par Défaut, son 3ème album est sorti en janvier de cette année. Confiné comme chacun, il a posté un morceau par semaine sur facebook. Une chanson ancienne jamais enregistrée ou un inédit. Et la video qui l'accompagne. Et Antoine Hénaut ne manque ni d'accessoires ni d'auto-dérision. par exemple avec le morceau Like Like dans lequel il se moque joyeusement de la publication compulsive sur les réseaux sociaux !