3 heures de musique pour soutenir #ORIGAMIFORLIFE, l'initiative imaginée par le designer Charles Kaisin

Ce jeudi 23 avril, de 18 heures à 21 heures, MAXIM LANY, TWO PAUZ et ATLAS, trois jeunes DJ belges seront en livestream sur les réseaux sociaux, abrités par la "maison-origami" installée à KANAL Pompidou. Une installation pour symboliser les unités de soins Covid-19 dont l'hôpital Erasme a besoin.

Comme on vous l'expliquait en détails fin mars, #ORIGAMIFORLIFE est une action artistique et participative orchestrée par le designer Charles Kaisin pour répondre à un appel aux dons lancé par l'hôpital Erasme à Bruxelles. Plus de 4000 oiseaux de papier ont déjà été installés par le designer.



Le but de l'appel aux dons est la transformation d’unités d’hospitalisation en unités Covid-19 non-intensives appareillées. Ces unités permettront de réaliser, sous surveillance rapprochée, des actes techniques tels que dialyses, supports ventilatoires et plus tard revalidations. La construction d’une unité comprenant tout l’équipement nécessaire coûte 50.000 euros.