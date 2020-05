Andrey Baranov, 1er lauréat 2012

Violoniste russe né en 1968 dans une famille de musiciens, Andrey Baranov commence à jouer du violon à l’âge de cinq ans. Il entreprend ses études musicales au Conservatoire Rimsky-Korsakov et se perfectionne ensuite avec Pierre Amoyal au Conservatoire de Lausanne. Il deviendra son assistant cinq ans plus tard. C’est en 2005 qu’il fait ses débuts avec le Philharmonique de Saint-Pétersbourg,

Andrey Baranov s’est fait remarquer lors de nombreuses compétitions : en 2008, il remporte le Concours Benjamin Britten (Londres), suivi du Concours Henri Marteau (Lichtenberg). En 2010, il est Lauréat des Concours Internationaux de Sendai (Japon), d’Indianapolis, de l'Unisa (Afrique du Sud), de Paganini et d’Oistrakh (Moscou). Enfin, en 2012, alors qu’il s’y était présenté sans succès trois ans plus tôt, il reçoit le Premier Prix du 75ème Concours Reine Élisabeth, suite à une performance d’"une merveille de ferveur, d’élégance et d’esprit". Il y retournera les deux années suivantes en tant que soliste pour donner différents concerts.

En 2012, il rejoint l’ensemble David Oistrakh Quartet en tant que premier violon.

Il se produit aux quatre coins du monde, dans des lieux de prestige tels que le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, le Concertgebouw (Amsterdam), la Salle Tchaikovsky (Moscou) ou lors de festivals comme le Salzburger Festspiele, le tout étant diffusé sur plusieurs radios.

Il s’est également illustré aux côtés d’artistes comme Martha Argerich, Eliso Virsaladze, Julian Rachlin, Boris Andrianov, Pierre Amoyal et Liana Isakadze.

Andrey Baranov est à suivre sur son site web.

Retrouvez les prestations d'Andrey Baranov en finale, en collaboration avec la SONUMA.