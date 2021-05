Les souvenirs du Concours Reine Elisabeth piano : 1983, Pierre-Alain Volondat, le mystique absolu

Pour qui ne l’aurait pas compris, Pierre-Alain Volondat (France) s’est avant tout déclaré comme un mystique. D’où l’intuition muée en conviction qu’il emporterait la victoire avant même d’aborder la finale.

Mais où cette foi s’est-elle traduite ? Quand il apparut au public, on eut l’impression d’un revenant, comme s’il arpentait la scène en somnambule, l’air hagard et absent – ce qui, paradoxalement, renforce la présence. Il aborda les Ballades opus 10 de Brahms avec une lenteur et une profondeur qui furent parfois incomprises. Quant au 2e concerto de Liszt, il l’a enveloppé de savants silences, lui faisant gagner en grandeur, en contrastes où l’on va de la méditation aux outrances les mieux maîtrisées. Halluciné, il rendit cette page hallucinante.

La critique vit en lui un "possédé d’Euterpe", la déesse de la musique. Il y eut même un retournement complet de la situation au moment des congratulations du jury : c’est lui qui félicitait chaleureusement Eugène Traey et consorts de l’avoir élu premier parmi ses pairs ! Le public fit chorus en lui offrant le prix Jacques Stehman.

Wolfgang Manz (Allemagne) a régné comme un grand seigneur sur le clavier dont il joue amoureusement. Est-ce un manque d’audace qui ne lui a valu que la deuxième marche ? Boyan Vodenitcharov (Bulgarie) s’est classé troisième avec le 5e concerto de Beethoven dont il avait deviné le sens de chaque note. C’est un des lauréats les plus intelligents de l’histoire du concours et qui poursuit une carrière d’artiste authentique.

Daniel Blumenthal (États-Unis) eut le privilège d’être accueilli dans la demeure d’une grande collectionneuse d’art et s’est retrouvé nez à nez avec des toiles de René Magritte et Max Ernst pour se préparer aux premières épreuves et à la demi-finale. Bien que quatrième, il avait donné, selon Daniel Capellettti, la meilleure interprétation de l’imposé très "Bernstein" de Frédéric Devreese, empoigné avec intelligence et alacrité.