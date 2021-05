Les souvenirs du Concours Reine Elisabeth piano : 1960, Malcolm Frager

Ou le triomphe du Nouveau monde, puisque 6 finalistes venaient d'Outre-Atlantique.

1960 fut une année quelque peu décevante, dans la mesure où les prestations des finalistes ne firent que confirmer ce que l’on était en droit d’en attendre, sans grande surprise, à l’exception toutefois du grand gagnant. Malcolm Frager (U.S.A.) avait triomphé de la perplexité qu’il avait laissée à l’issue des première épreuves au cours desquelles il avait abordé Chopin, Liszt et Debussy avec une égalité d’humeur qui ne rendait pas justice des différences de style entre ces trois compositeurs. En finale, le Concerto n° 2 de Prokofiev lui est allé comme un gant : il en a rendu le dynamisme et les contrastes avec calme et l’esprit détendu.

Ronald Turini (Canada) reçut le deuxième prix. Crispé dans l’imposé, il avait aussi donné une 2ème sonate de Schumann assez dure. Il se rattrapa dans le concerto n° 1 de Liszt grâce à un dessin net, exempt de bavures, avec une science accomplie de la mécanique musicale.

Lee Luvisi (U.S.A.), classé troisième, a été salué pour son esprit sportif. C’est en technicien intrépide qu’il a joué le Scarbo de Ravel, tout comme c’est en préférant les nuances à l’empoignade qu’il a donné le concerto n° 2 de Brahms.

1960 fut aussi l’année où six des douze finalistes venaient des Etats-Unis, un score jamais égalé dans l’histoire du concours.