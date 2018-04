Bernadetta Grabias, 3e lauréate 2008

Née en 1978 en Pologne, Bernadetta Grabias est une mezzo-soprano. Elle accomplit ses études en 2004 à l’Académie de Musique de Lódz (Pologne) avec Ziemowit Wojtczak. Elle obtient également des diplômes en piano, hautbois et direction d'orchestre. Elle est lauréate de divers concours, comme le 13e Concours International de la musique de chambre du 20e siècle à Lodz (2001, avec Michal Grabias), et elle reçoit en 2008 le prix 'Polish Brilliant of Dziennik Lodzki' pour jeunes artistes.

La même année, elle obtient le deuxième prix du Concours Reine Elisabeth. Revivez ses performances en finale.