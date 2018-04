Anna Kasyan, 4e lauréate 2008

Elle participe à de nombreux récitals en tant que pianiste et violoniste et à l’âge de huit ans et fait ses débuts comme soliste avec orchestre. Elle étudie le chant à partir de 2001 au Conservatoire d’Etat de Tbilissi. En 2003, elle ntègre l’Ecole Normale de Musique de Paris Alfred Cortot et le Conservatoire National Supérieur de Paris (CNSMDP) en cycle de perfectionnement. Parallèlement à ses études, elle suit les masters classes de Tom Krause, Raina Kabaivanska, Viorica Cortez, Janine Reiss et en musique baroque avec Jory Vinikour.

En 2008, elle obtient le quatrième prix du Concours Reine Elisabeth. Revivez ses performances en finale.