Teodora Gheorghiu, 4e lauréate 2004

D’origine roumaine, la soprano Teodora Gheorghiu débute ses études musicales par la flûte traversière, décrochant le Premier Prix au Concours National d'Interprétation en 1993 et 1994, avant de se consacrer entièrement au chant. Elle poursuit ses études à l’Académie de Musique Gheorghe Dima de Cluj (Roumanie) avec Niculina Mirea et Gheorghe Rosu et participe à de nombreuses master classes. Après plusieurs prix d'interprétation lors de concours de chant en Roumanie, elle remporte très vite de nombreux prix auprès de concours internationaux tels que le concours Julian Gayarre à Pamplone en 2002 et le concours George Enescu à Bucarest en 2003.

En 2004, elle obtient le quatrième prix du Concours Reine Elisabeth. Revivez ses performances en finale.