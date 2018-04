Olga Pasichnyk, 3e lauréate 2000

Née en 1968 en Ukraine, la soprane Olga Pasichnyka fait ses débuts en 1992 à l’Opéra de chambre de Varsovie. Remportant plusieurs Grands Prix lors de célèbres concours de chant sa carrière prend son essor et elle est invitée à se produire au Théâtre des Champs-Elysées, Châtelet, Salle Pleyel, Concertgebouw d’Amsterdam, Konzerthaus Wien, de Doelen/Rotterdam, Palais des Beaux-Arts et Théâtre Royal de La Monnaie de Bruxelles, deSingel à Anvers, Philharmonie de Cologne, Opéra des Flandres, Bayerische Staatsoper (Munich), Grand Théâtre de Luxembourg, ainsi que les Festivals de Beaune, de Radio France, de la Chaise-Dieu, d’Innsbruck et de Jesi.

En 2000, elle a obtenu le troisième prix du Concours Reine Elisabeth. Revivez ses performances en finale.