Lubana Al Quntar, 5e lauréate 2000

Née en 1972 en Syrie, la soprano Lubana Al Quntar a étudié à Damascus et Maastricht. Elle a ensuite au Royal College of Music de Londres, où elle a continué son apprentissage sous la tutelle de Kenneth William et Graziella Sciutti, puis avec Claude Miloni en France.

En 2000, elle obtient le cinquième prix du Concours Reine Elisabeth. Revivez ses performances en finale.