Mariana Zvetkova, 4e lauréate 1996

Mariana Zvetkova est née en 1965 en Bulgarie. Après avoir étudié la musique et le chant à l'Académie de musique de Bulgarie, elle a commencé sa carrière dans son pays en chantant les premiers rôles dans plusieurs opéras. Elle a été Aïda dans Aïda, Leonora dans Il Trovatore, Elisabeth dans Tannhauser.

Afin de parfaire sa formation, elle est allée étudier avec Boris Christoff à l' Académie des Arts et de la Culture à Rome et avec Martina Arroyo à l'université d'Indiana.

En 1996, elle obtient le quatrième prix du Concours Reine Elisabeth. Revivez ses performances en finale.