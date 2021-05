Les souvenirs du Concours Reine Elisabeth piano : 2003, la grande musique de Severin von Eckardstein

Il a traversé le 2ème concerto de Prokofiev comme une nuit transfigurée, éclairée. Il faisait quitter les prouesses du pianisme pour nous ouvrir à la grande musique, palpable, transparente, ample et inspirée. Son réel pouvoir de séduction, sa très grande classe l’ont porté à la tête du palmarès , de même qu’il a conquis le public qui lui a décerné le prix Jacques Stehman.

Severin von Eckardstein (Allemagne) est un aristocrate raffiné et appartient à ces premiers lauréats plus artistes que virtuoses (qu’ils sont par ailleurs).

Le premier lauréat et le deuxième, Severin von Eckardstein et Wen-Yu Shen, en 2003 - © HERWIG VERGULT - BELGA

Wen Yu-Shen (Chine), le benjamin du concours reçut le deuxième prix. Enfant prodige et benjamin du concours, il aimait dire et répéter en allemand que la musique et son interprétation ne représentent jamais un problème, au grand jamais : le calme à toute épreuve. Dong-Hiek Lim (Corée) aborda la finale avec la volonté farouche de faire la différence ; son interprétation de la Valse de Maurice Ravel a été un feu d’artifice tiré à boulets rouges, emmenée sur un tempo de grand prix automobile. D’où le scandale qu’il a suscité lorsqu’il a refusé de reconnaître le verdict du jury, le troisième prix a adressé un coup de semonce envers un ego trop haut placé, démesuré.

Aussi bien, Roberto Giordano (Italie) mérite-t-il une mention spéciale, car il sut donner une version très rayonnante, sensuelle et solaire à souhait, d’une paraphrase du Rigoletto de Verdi par Liszt. 2003 fut la première des deux sessions piano à être dirigée par Gilbert Varga.