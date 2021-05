Les souvenirs du Concours Reine Elisabeth piano : 1956, Vladimir Ashkenazy

"Portrait d'un jeune fauve en costume de dompteur".

En mai 1956, l’insurrection hongroise n’avait pas encore éclaté à Budapest et une détente s’amorçait entre l’U.R.S.S. et les États-Unis. Staline étant mort, les candidats soviétiques étaient déjà revenus en rangs serrés à la précédente session de violon, comme aux olympiades de la musique. En ces temps-là également, au Concours, on ne parlait pas de "finale" mais bien d’épreuves définitives.

Vladimir Ashkenazy était le benjamin de celles-ci et a fait preuve d’une maturité très précoce, doublée d’un tempérament dionysiaque et d’une capacité d’aller droit au but. Il a donné une des versions les plus rapides du 1er concerto de Liszt jamais entendue. Cependant il n’y paraît guère, si ce n’est à la toute fin enlevée à une vitesse époustouflante, il est vrai. Cette page pleine de grandeur, Ashkenazy y a aussi donné quelques accents d’espièglerie, avec une vision orchestrale du piano des plus appropriées.

