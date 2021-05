Les souvenirs du Concours Reine Elisabeth : 1978, Abdel Rahman El Bacha

Abdel Rahman El Bacha en 1978 - © CMIREB/IMKEB

Du 3e concerto de Prokofiev, certes incisif, il n’a pas éludé le côté martial. Mais il le rendait surtout frémissant (grâces soient aussi rendues à André Vandernoot dont ce fut la seule finale à la tête de l’ONB), avec des decrescendos aussi prodigieux que les passages où l’on monte en puissance.

Maître parfait de ses moyens et de lui-même, peu enclin à noyer les sons dans la pédale et très économe de la sourdine, El Bacha savait déjà comment obtenir la douceur et la nuance la plus fine grâce aux seuls moyens humains. Il a aussi donné une interprétation plus qu’inspirée du Gaspard de la nuit de Maurice Ravel, dont l’ensemble de l’œuvre lui est très cher. El Bacha reçut également les suffrages du public.

Gregory Allen (USA) a plus séduit dans une sonate de Scriabine que dans le concerto de Brahms. Il reçut le deuxième prix, le troisième allant à la regrettée Brigitte Engerer (France) qui ne pouvait dissimuler sa formation "à la russe" à travers les puissants élans donnés au concerto de Tchaikovsky. Deux lauréats belges accédèrent à la finale : Sylvia Traey, assez littérale dans Ravel, et Robert Groslot, plus ingénieur que poète dans l’assemblage d’un mécano musical.