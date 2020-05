"Watch your Step", la nouvelle oeuvre street-art qui vous invite à réfléchir à la société post-confinement

Les collectifs d'artistes TAVU et LOUVES se sont associé pour créer "Watch your step", une gigantesque fresque de 1000m² peinte sur le toit d'un bâtiment bruxellois.

L’heure du déconfinement est arrivée et nous sommes nombreux à réfléchir aux changements que l’on souhaite pour la société post-coronavirus. C’est dans cet esprit qu’a été créée la nouvelle fresque visible uniquement du ciel, sur les toits de SEE U, en plein coeur d’Ixelles.

Cette oeuvre unique et engagée, on la doit aux collectifs d’artistes TAVU et LOUVES. Pour réaliser cette fresque de 1000m², ils ont choisi un support hors du commun: le toit d’un des bâtiments de l’occupation temporaire SEE U, dans l’ancienne caserne de gendarmerie Fritz Toussaint à Ixelles. SEE U est un lieu d’innovation sociale et durable, d’apprentissage et d’expérimentation qui regroupe plus de 100 porteurs de projets qui animent le site au quotidien, issus du monde associatif, économique, culturel, universitaire ou encore éducatif.

Cette oeuvre invite en effet à prendre de la hauteur pendant cette période critique : elle encourage à réfléchir à nos modes de vie, à ce qui est essentiel mais aussi à l’émergence de nouvelles habitudes.

Les créateurs expliquent qu’il y a plusieurs degrés de lecture à "Watch your step" en fonction de la prise de vue : "On peut notamment y percevoir des lettrages rappelant certains slogans des manifestations

importantes de l’année écoulée, montrant que l’urgence de ces changements dépasse le cadre de la crise sanitaire que nous connaissons." On peut notamment y voir des références aux slogans des manifs pour le climat tels que : " " Plus de point G, moins de 5 G, No culture, no future, Nous ne reviendrons pas à la normalité car la normalité était le problème, Plus chaud que le climat, Plus de banquise, moins de banquiers, Let’s go kayak, Amazon nie, Beyond borders, Build bridges, not walls ".