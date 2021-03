Une oeuvre numérique vendue 69,3 millions de dollars chez Christie's, un record

Pour son oeuvre Everydays: the First 5.000 Days , Beeple a réalisé des dessins et des animations durant 5.000 jours d'affilée qu'il a ensuite rassemblés dans un gigantesque pêle-mêle numérique. Avec cette vente, Beeple se classe parmi les trois artistes les plus chers du monde de leur vivant , tous supports confondus. Âgé de 39 ans, Mike Winkelmann alias Beeple, était connu pour ses projets numériques et collaborations mais il n'avait encore jamais vendu d'oeuvre à son nom avant fin octobre 2020.

Mais pourquoi dépenser des milliers d'euros pour une image ou une video qu'on peut retrouver ailleurs sur le net ? Pour le plaisir d'en posséder la "matrice" authentique et inaltérable; un jeton peut être comparé à un certificat d'authenticité car il est signé cryptographiquement par l'artiste. La propriété et l'historique des échanges peuvent aussi être suivis sur la blockchain. Cela permet de lutter contre le plagiat et peut être utilisé pour vérifier les droits d'auteur. La technologie NFT permet aussi de rémunérer les artistes qui peuvent obtenir un pourcentage à chaque revente de leur oeuvre. L'autre intérêt majeur, c'est évidemment l'ouverture d'un nouveau marché et la spéculation. De nombreuses places de marché ont vu le jour comme Nifty Gateway, Proof of Art, Super Rare ou Open Sea.

Partant du principe que ce qui est rare est cher, les musiciens comme Grimes et Kings of Leon, créent des niftys exclusifs avec des images inédites et des bonus. Fin février, la canadienne Grimes a vendu 10 oeuvres d'art pour 6 millions de dollars. Certaines étaient uniques, comme la video intitulée Death of the Old (vendue 388,938$ ci-dessus) et d'autres proposées en milliers de copies.

Le 5 mars 2021, une date historique ?

Le groupe Kings of Leon est le premier à proposer une version NFT de son nouvel album " When you see yourself ", en plus des supports et plateformes de téléchargement habituels. La version nifty contiendra des bonus : une pochette animée, des oeuvres d'art numérique de Night after night, le partenaire créatif de Kings of Leon et un vinyle en édition limitée estampillé avec votre numéro de jeton, en plus des morceaux à télécharger.

Le tout contre 50 dollars disponible pendant 2 semaines uniquement. De plus, 18 niftys "Golden Tickets" qui donnent droit à assister en VIP à tous les concerts à venir du groupe seront mis parcimonieusement aux enchères. On le voit, la folie des niftys ne fait que commencer. Et la marchandisation des oeuvres avec elle.