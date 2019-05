Un préquel de la série « Games of Thrones » en tournage en Irlande

Vous pensiez que vous n’entendriez bientôt plus parler de « Games of Thrones » ? Détrompez-vous, le tournage du préquel de la série « Bloodmoon » a commencé à Belfast…

A quelques jours seulement de la finale de la 8e saison de « Games of Thrones », le journal The Sun annonce que le tournage d’un préquel de la série vient de commencer du côté de Belfast. Il n’est pas étonnant que le tournage se fasse en Irlande puisqu’une partie des scènes de « Games of Thrones » ont déjà été tournées à Belfast, notamment celles se déroulant à Winterfell et dans la région.

Selon les sources du journal The Sun, la série s’appellerait « Bloodmoon » et la sortie serait prévue pour 2020. Ces informations sont à prendre avec des pincettes puisqu'elles ne sont pas officielles.

On peut par contre lire sur le site d'HBO la confirmation qu'il y aura bien un préquel de « Games of Thrones » dans laquelle l'intrigue « se déroule des milliers d’années avant les événements de Game of Thrones, la série retrace la descente du monde depuis l’âge d’âge d’or jusqu’à son heure la plus sombre. Des horribles secrets de l’histoire de Westeros à la véritable origine des White Walkers, des mystères de l’Est à la légende des Starks, une seule chose est sûre : ce n’est pas l’histoire que nous pensons connaître. »

HBO a également révélé quelques noms du casting de cette série que tout le monde attend: Naomi Watts, qui va jouer un personnage sombre avec un terrible secret et Miranda Richardson. Selon The Sun, il y aurait aussi Georgie Henly, Jamie Campbell Bower et Toby Regbo.

« Bloodmoon » a été créée par Jane Goldman (Kingsman, Kick-ass) et George R.R. Martin, auteur du Trône de fer.