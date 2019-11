Un court-métrage d'étudiants en lice pour les Oscars - © Tous droits réservés

Hors Piste - 14/11/2019 Only one goal: SAVE THE WORLD! After 46 awards in festivals (including a BAFTA for best student film) and more than 150 selections... Our film is online in FULL length for 1 month! Follow us on Instagram and Facebook for news and original content ! https://www.instagram.com/horspistemovie https://www.facebook.com/horspistemovie Directed by Leo Brunel, Loris Cavalier, Camille Jalabert & Oscar Malet Original music by Nicolas Peiron For festival inquiry & sales, please contact : festival@miyu.fr École des Nouvelles Images & Miyu Distribution